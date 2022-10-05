Мальдини — о серии травм в «Милане»: мы не ищем оправданий

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал травмы в составе итальянского клуба, а также высказался о целях команды в этом сезоне.

«У нас много травм, даже очень серьёзных: есть три очень важных игрока, которые будут доступны только с января. Но политика, которую мы навязали себе с приходом ковида, заключалась в том, чтобы мы не искали оправданий, и я думаю, что это один из ключей к нашим успехам.



Команда в прошлом году была очень смелой. Мы провели необыкновенный сезон, превзойдя ожидания многих, но не наших, потому что верили в себя с самого начала. Я ожидаю увидеть отличное выступление в чемпионате и проход в следующий раунд Лиги чемпионов, что является отражением наших ценностей», — цитирует Мальдини журналист Джанлука Ди Марцио.

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