Мальдини — о серии травм в «Милане»: мы не ищем оправданий

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал травмы в составе итальянского клуба, а также высказался о целях команды в этом сезоне.
«У нас много травм, даже очень серьёзных: есть три очень важных игрока, которые будут доступны только с января. Но политика, которую мы навязали себе с приходом ковида, заключалась в том, чтобы мы не искали оправданий, и я думаю, что это один из ключей к нашим успехам.
Команда в прошлом году была очень смелой. Мы провели необыкновенный сезон, превзойдя ожидания многих, но не наших, потому что верили в себя с самого начала. Я ожидаю увидеть отличное выступление в чемпионате и проход в следующий раунд Лиги чемпионов, что является отражением наших ценностей», — цитирует Мальдини журналист Джанлука Ди Марцио.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы:
- 5 октября 2022
-
22:46
-
22:42
-
22:39
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:35
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
21:01
-
20:54
-
20:49
-
20:44
-
20:35
-
20:19
-
20:18
-
20:03
-
20:00
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:15