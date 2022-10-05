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Директор «Милана» Мальдини высказался о продлении контракта с Леау

Директор «Милана» Мальдини высказался о продлении контракта с Леау
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Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал цели итальянского клуба продлить контракт с португальским атакующим полузащитником Рафаэлом Леау, а также с хавбеком Исмаэлем Беннасером и защитником Пьером Калюлю.

«Мы хотим продлить контракт Рафаэла Леау, поскольку я думаю, что мы лучший клуб, который может помочь его росту. Конечно, нам всё ещё предстоит провести переговоры и достичь соглашения. Также мы хотим продлить контракты Беннасера и Калюлю», — цитирует Мальдини итальянский журналист Фабрицио Романо.

Леау купили в 2019 году за € 29,5 млн у французского «Лилля». На данный момент футболист забил 30 голов и сделал 27 передач в 123 матчах за «россонери».

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