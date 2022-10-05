Месси обводящим ударом забил в матче с «Бенфикой». Видео

В эти минуты в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бенфика» принимает «ПСЖ».

После первого тайма счёт в матче равный — 1:1. На 22-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт, забив классный мяч. Аргентинец после передачи Неймара обводящим ударом отправил мяч в девятку.

Но в концовке первого тайма Данилу Перейра стал автором автогола. Благодаря неудачной игре футболиста «ПСЖ» команды ушли на перерыв при равном счёте.

«ПСЖ» лидирует в своей группе. Парижане набрали в двух матчах шесть очков. Столько же баллов у «Бенфики», но португальский клуб уступает по дополнительным показателям.

Также в этой группе выступают «Маккаби» из Израиля и итальянский «Ювентус».