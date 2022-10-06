Лучший матч «Челси» в сезоне! С такой защитой «Милан» был обречён изначально

Ещё несколько часов назад «Милан» возглавлял группу Е, а «Челси» шёл на последнем месте. Теперь перспективы итальянцев в Лиге чемпионов уже не так очевидны. «Милан» приехал в Лондон с кадровыми проблемами и прежде всего в обороне. Не смогли сыграть защитники Кьер, Эрнандес, Калабрия и вратарь Меньян. В результате все три гола «Милану» оказались забиты с нескольких метров от ворот – из зоны, которую должны были контролировать защитники.

Кстати, о защитниках. У «Челси» в свою очередь стабильно забивают игроки обороны. Вот и на этот раз счёт открыл Фофана. Центральный защитник первым успел в суматохе нанести удар по воротам. Хотя если бы не успел он, то пробил бы Лофтус-Чик, который впервые за месяц оказался в основе.

Примечательно, что главный тренер «Челси» Поттер праздновал гол в обнимку со своим помощником Энтони Бэрри – единственным человеком из штаба Тухеля, который остался в клубе после ухода немца. Именно Бэрри отвечает за стандарты, и, видимо, в том числе поэтому они так радовались голу после углового. А вот для Фофана матч получился своеобразным. Вскоре после гола новичок «Челси» из-за травмы покинул поле – вместо него на 38-й минуте вышел Чалоба.



Считалось, что матч в Лондоне – особенный для Рафаэла Леау. Главная звезда «Милана» привлекает внимание «Челси» (да и других топ-клубов). Именно португалец создал лучший момент «Милана», который мог перевернуть игру. В самом конце первого тайма Леау протащил мяч сквозь четверых соперников, после чего из убойной позиции бил сначала Де Кетеларе (спас Кепа), а потом Крунич (эпично ударил выше ворот).

Во втором тайме «Челси» уже не оставил шансов сопернику. Сначала забил Обамеянг – нападающий оказался неприкрытым во вратарской. Примечательно, что именно воспитанник «Челси» Томори продемонстрировал, как нельзя упускать соперника.

Ну а вскоре другой воспитанник «Челси» Рис Джеймс забил третий мяч. Вошёл в штрафную и с достаточно близкого расстояния пробил в ближний верхний угол. Да-да, у «Челси» снова забил защитник. У Джеймса 1+1 по «гол+пас» в этом матче. Рис стал самым молодым игроком в истории «Челси», кому удавалось забить и отдать голевую в матче Лиги чемпионов.

Получился не только лучший матч «Челси» при Поттере, но и вообще во всём сезоне. Учитывая, что «Динамо» Загреб уступил в этот же день, команда Поттера ушла с последнего места. Теперь «Челси» и «Милан» по набранным очкам делят второе место, а возглавляет группу «РБ Лейпциг».



Полностью таблицы Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.