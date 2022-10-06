Наставник «Шахтёра» назвал причины поражения команды в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич прокомментировал поражение команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).
«Для нас это — опыт. Мы терялись при комбинациях соперников, потому что в этом им нет равных. В самом начале можно было заметить, что мои игроки немного нервничали. Это приводило к тому, что мы не могли выполнить даже несколько простых передач, а в игре против «Реала» это фатально.
«Реал» заслуженно победил, мог забить больше, и это мы признаем. Но мы играли смело, рисковали и, в конце концов, не просто проиграли с разницей в один мяч, а могли сделать счет 2:2. Нам необходимо утвердиться в той мысли, что если будем так играть против сильнейших, то сможем добиться большего в матчах с командами уровнем пониже», — приводит слова Йовичевича официальный сайт УЕФА.
В следующем туре «Шахтёр» вновь сыграет с «Реалом». Матч состоится 11 октября.
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