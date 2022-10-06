Караваев объяснил слова Барриоса о том, что «Зенит» уже можно считать чемпионом
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев отреагировал на слова партнёра по команде Вильмара Барриоса, который предположил, что клуб из Санкт-Петербурга уже можно назвать чемпионом.
«Думаю, подколол просто. Вильмара тоже достали этим вопросом. Выходим после матча, и каждый раз спрашивают одно и то же: «Зенит — чемпион?» У нас любят рассуждения уже после нескольких туров, какое место займет «Зенит» или «Спартак». Сейчас преждевременно об этом говорить», — приводит слова Караваева Sport24.
После 11 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 29 очков. На втором месте находится ЦСКА, набрав 23 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ростов», записав в свой актив 22 очка.
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