Федотов рассказал о кадровом состоянии ЦСКА перед дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Московское дерби состоится в субботу, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Хорхе Карраскаль уезжал от нас дальше всех, его сборная выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных. Игру с «Химками», как известно, он пропускал из-за перебора жёлтых карточек. Сейчас Хорхе отоспался, акклиматизировался, полностью вошёл в тренировочный процесс. То же самое можно сказать и про Хесуса Медину. Состояние у ребят хорошее, они готовятся к матчу. Важно, что в сборных все получили игровую практику.

К Виктору Мендесу, правда, это относится в меньшей степени, он провёл на поле около 30 минут в одном матче за сборную Чили. С другой стороны, Мендес затем отыграл те же полчаса в матче с «Химками». Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает.

По Зайнутдтинову – надеемся, что в субботу он нам поможет. Каждый день проводятся тестирования, мы внимательно отслеживаем состояние футболистов. Время до игры, чтобы принять решение, у нас есть. Кроме того, из-за дисквалификации в ближайшем матче нам не сможет помочь Максим Мухин», — приводит слова Федотова Bobsoccer.