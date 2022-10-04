«Это мутная игра, её надо проверять». Разбор судейства в 11-м туре РПЛ

Ещё один тур РПЛ, уже 11-й по счёту, позади. Он получился богатым на яркие матчи: неожиданный разгром «Сочи» в Оренбурге, крах «Локомотива», а также битва «Зенита» и «Ростова» и другие встречи. Но не обошлось и без вопросов к судейству.

Специально для «Чемпионата» судейство в 11-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его оценка по итогам каждого из восьми матчей.

0,5 балла от 8,4 снимается за неправильные назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — «Сочи» — 4:1

На 40-й минуте Любимов не назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» и сделал это только после просмотра VAR. На 43-й минуте арбитр допустил ошибку, показав красную карточку Сиссако за лишение явной возможности забить гол. Но на видео видно, что игрок «Сочи» прихватил футболиста «Оренбурга» и пытался сыграть в мяч, когда тот находился на игровом расстоянии. По правилам, если игрок пытается сыграть в мяч, то красная карточка автоматически превращается в жёлтую. Соответственно, следовало назначить 11-метровый удар и показать жёлтую карточку за лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч.



В конце первого тайма Любимов не показал вторую жёлтую карточку Сычевому, который сделал предложение девушке после гола. Очень многие почему-то возмутились, якобы надо было удалять. В похожей ситуации Казарцев показал карточку Соболеву, когда у того умерла мама и он поднял футболку. «Я ничего не могу сделать, это правила». Правила есть, чтобы их нарушать, а человеческий фактор должен всегда оставаться. Любимов — молодец в этом плане. Он потом прибавил времени, чтобы компенсировать промежуток, когда Сычевой цветочки дарил. Полностью поддерживаю Любимова, потому что сам бы сделал так же. Что не сделал Казарцев, сделал Любимов.



Также на 74-й минуте арбитр не показал игроку «Оренбурга» жёлтую карточку.

Оценка Любимова — 7,3.

Судья Любимов Фото: ФК «Оренбург»

«Химки» — ЦСКА — 1:2

Хорошая работа Кукуяна. Он давал бороться, и я ничего страшного с его стороны не увидел. Да, можно сказать, что Кукуян не удалил Гогниева, когда тот взял мяч: по правилам, если кто-то из тренерского штаба берёт мяч в руки и не отдаёт противоположной команде, то надо показывать красную карточку. Но я не смотрю на эти вещи — поговорил и поговорил, молодец. Для меня важно качество работы в поле. Как только оно будет хотя бы в шести матчах из восьми, можно будет говорить про тренерский штаб и то, берут они мяч в руки или нет. А сейчас это абсолютно второстепенная вещь. Кукуян справился с работой, разговаривал, а главное — управлял игрой.



Оценка Кукуяна — 8,4.

«Локомотив» — «Урал» — 2:4

На 10-й минуте Иванов неверно показал красную карточку Ненахову. Игрок «Локомотива» пытался сыграть в мяч, соперник делал то же самое, и его нога находилась на весу. По всем критериям и рекомендациям, опубликованным на сайте РФС, если нога находится на весу, то это жёлтая карточка. Да, Ненахов попал шипами в голеностоп. Да, прямой ногой. Но всё равно следовало показать жёлтую, что и сделал Иванов. Затем в игру вступил работавший на VAR Жабченко. Он позвал Иванова, и тот почему-то изменил решение.



Я не могу понять, почему арбитр ФИФА не разбирается в таких эпизодах. Все говорят, что Иванов — наследник Карасёва. Но не с такими эпизодами! На 10-й минуте он оставил команду в меньшинстве за фол, достойный жёлтой карточки. В прошлом сезоне Иванов и не за такие моменты не удалял. Даже когда прямой ногой в бедро летели, он давал жёлтую, и ЭСК его поддерживала. Абсолютно неверное решение VAR, но Жабченко — это вообще диагноз. Если ты на VAR и что-то делаешь не так, значит, ты Жабченко.



На 86-й минуте арбитр правильно показал жёлтую Сунгатулину. А потом Иванова позвал Жабченко, он посмотрел повтор и показал красную карточку игроку «Урала» за наступ на стопу. Однако на повторе видно, что футболист «Локомотива», когда перекатывался, продолжал движение ноги. Сунгатулин пытался приземлиться на газон, но там оказалась нога соперника. Куда ему было свою ногу девать? Сразу после контакта игрок «Урала» понял, что наступил, и стал извиняться. Чистейшая жёлтая карточка. Что это, уравнилово на 86-й минуте? То есть, ребят, я удалил у «Локомотива» на 10-й, сейчас удаляю у «Урала», когда счёт уже 4:0. Мол, извините, я больше так не буду. Кому это надо? Никому.



Оценка Иванова — 7,4.

«Факел» — «Торпедо» — 2:2

Хорошая работа Левникова, мне понравилось. Он бежит, объясняет, рассказывает. Всё грамотно, никаких претензий к нему нет. Даже если были моменты с показом или непоказом жёлтой карточки, то арбитр это не пропускал, а объяснял игрокам, что они не правы. Для меня это хорошо.



Оценка Левникова — 8,4.

Судья Кирилл Левников Фото: ФК «Факел»

«Зенит» — «Ростов» — 3:1

Когда в 9-м туре Москалёв не удалил игрока «Крыльев» за удар локтем в лицо футболиста «Химок», я говорил, что ЭСК этот момент зажуёт. Потому что он подопечный Эдуарда Малого, который возглавляет союз федераций футбола «Центр». В итоге Москалёву дали центральный матч тура. И на 28-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Комличенко сыграл в мяч первым, и это самый главный критерий. Многие скажут, что нога шла сверху вниз и было опасно. Но для кого это было опасно? Есть игровое расстояние. И в момент, когда Комличенко сыграл в мяч, Ловрен промахнулся и попал ему по стопе. Если бы в мяч сыграл Ловрен, а Комличенко попал ему по ноге, это был бы штрафной удар и жёлтая карточка. Тогда почему Москалёв не показал жёлтую Комличенко? В очередной раз этот арбитр перестраховался — ведь проще свистнуть и ничего не объяснять. А следовало назначить 11-метровый удар и показать Ловрену жёлтую за грубую игру.



На 39-й минуте Москалёв не показал Комличенко жёлтую карточку за симуляцию. Вот за такие эпизоды нужно показывать. Комличенко прокинул мяч мимо Кержакова, тот пытался сыграть в мяч, и игрок «Ростова» просто пошёл в него, надеясь выпросить пенальти. Это симуляция чистой воды, но Москалёв пропустил эпизод, потому что равнял. Все судьи знают, где сделали хорошо, а где плохо. Уравнилово — это путь в никуда. Москалёву повезло, что матч закончился со счётом 3:1.



Оценка Москалёва — 7,8.

«Ахмат» — «Динамо» — 2:1

Хорошая работа Безбородова. Человеку 49 лет, а он бежит, везде находится рядом, общается с людьми и принимает важные решения — например, удалил Садулаева. Да, можно сказать, что Безбородов где-то не показал жёлтую карточку игрокам обеих команд. Но это нормально, потому что он разговаривает с футболистами, как и Левников. Безбородов не упускает эти моменты из виду, а останавливает игру и рассказывает игрокам: «Ребята, так делать не надо. В следующий раз будет жёлтая». И потом, если посмотреть по хронологии матча, он за такие эпизоды стал показывать карточки. Когда вопросов нет, тогда нет.



Оценка Безбородова — 8,4.

Судья Владислав Безбородов Фото: ФК «Динамо»

«Пари НН» — «Спартак» — 1:2

Не понимаю, почему Кукуляк упускал жёлтые карточки, которые мне кажутся очевидными. На 25-й минуте он не показал жёлтую игроку «Нижнего» за наступ на ногу Промесу, это грубая игра. На 31-й не показал Зиньковскому. Игрок «Спартака», находясь в атаке, схватил за футболку убегавшего футболиста «Пари НН» и ударил его по ногам. Это нелогичные действия — даже не срыв перспективной атаки. Для простого болельщика это неспортивное поведение, а по-судейски — неуважение к игре.



Ну и, конечно, неназначение 11-метрового на 71-й минуте. Кукуляк находился в идеальной позиции и видел двух игроков — Мевлю и Янсане. Футболист «Спартака» сыграл в мяч, его соперник выставил руку вверх и сделал движение к мячу. Игра продолжилась, и только после вмешательства VAR был назначен 11-метровый. Такие эпизоды никому непонятны, потому что это простой момент, его видно из космоса. Назначаешь пенальти и объясняешь судье на VAR. Либо ты ошибаешься, либо нет.



Оценка Кукуляка — 7,7.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:0

На 38-й минуте Сухой не показал жёлтую карточку Литвинову, и включился VAR. Карасёв посмотрел повтор и сказал Сухому, что жёлтая была показана не тому игроку. А тот не согласился — дескать Кайо шёл куда-то с локтем. Но это не так, был обычный фол. А вот Литвинову Сухой забыл показать карточку, хотя находился в трёх метрах. Это просто цирк!



На 51-й минуте Сухой не показал вторую жёлтую Кайо за грубую игру. Арбитр пропустил фол — футболист «Крыльев» сыграл рукой, которая находилась в неестественном положении. А Кайо в него врезался. Вопросов нет: за безрассудные действия игрока «Краснодара» нужно наказать жёлтой карточкой. Сухой решил не удалять Кайо и не назначать штрафной в пользу «Краснодара». Хорошо, но если ты назначаешь штрафной в пользу «Крыльев», то сам бог велел показать Кайо вторую жёлтую карточку. Кайо вообще сделал всё, чтобы удалиться. И на 86-й минуте Сухой снова не показал ему вторую жёлтую за грубую игру. Кто-нибудь мне может объяснить, что это? Всех на полиграф тогда давайте, хоть я и не сторонник этого метода. Объясните, почему не удалили игрока «Краснодара».



Это мутная игра, её надо проверять. В моменте с падением Глушенкова Карасёв что, звал Сухого смотреть на угловой удар? Или на удар от ворот? Или чтобы разобрался, что там было? В протоколе явно сказано: VAR вмешивается в случае явной ошибки при назначении или неназначении 11-метрового удара, а также показе или непоказе красной карточки. Там про угловой и удар от ворот вообще ничего не сказано. Они из кого хотят идиотов сделать? Ни один повтор не даёт стопроцентной гарантии, что там вообще было. Карасёв не должен был звать судью к экрану. Это ошибка Сухого, который назначил угловой. Куда полез Карасёв и для чего? Он не имел на это права.



Также ни один повтор не показал, был гол в моменте с сейвом Сафонова или нет. Возможно, у них есть какие-то другие камеры, хотя я думаю, что это не так. Но что же тогда Карасёв не позвал Сухого посмотреть, залетел ли мяч за линию? Иди, Лёшенька, решай, гол это или не гол.



Оценка Сухого — 7,6.

Я не знаю, чем судьи занимаются на сборах и что с ними происходит. Это, наверное, вопросы к менеджеру Иванову. Ну не могут арбитры в один прекрасный момент разучиться судить! Может, им ничего не объясняют и не доносят до них какие-то критерии. Тогда получается, что арбитры судят по наитию, как их научили 10 лет назад. Это катастрофа.



Видимо, нужно практически всех судей убирать и заводить новых, пока время есть. УЕФА дал огромный шанс, потому что в 2024 году мы мимо Европы. Так давайте воспитаем быстренько молодых! Пускай они судят, подсказывайте им в ухо. Пускай Карасёв и Безбородов сидят на VAR и ведут их. Тогда мы хотя бы поймём, что у нас есть за спиной. А пока у нас есть этот круговорот. Все арбитры поймали звезду и думают, что, раз у них лицензия VAR, никто кроме них нам не поможет. Да нет, ребята, вы все ошибаетесь! Собрать всех в одну кучу, в мешок — и во Вторую лигу. А оттуда достать ребятишек и переговорить с клубами: «Давайте хотя бы полгода посмотрим, что у нас здесь есть». Тогда нынешние арбитры подумают: «Что мы делаем не так?»



Тем не менее это хороший тур, даже с учётом ошибок. Три человека отработали хорошо. Умеют же, когда захотят!