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Холанд обходит 98 команд, участвовавших в ЛЧ, по среднему показателю голов за игру

Холанд обходит 98 команд, участвовавших в ЛЧ, по среднему показателю голов за игру
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился двумя забитыми мячами в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном» (5:0).

22-летний форвард забил 27-й и 28-й гол за 22 матча в турнире. Его средний показатель — 1,27 мяча за игру. По данному показателю он обходит 98 команд, выступавших в Лиге чемпионов, сообщает в своих соцсетях Opta.

Также Холанд стал третьим футболистом клуба из Англии, забившим в трёх первых матчах за клуб в турнире. Ранее это удавалось Маруану Шамаху («Арсенал») и Феррану Торресу («Манчестер Сити»).

В текущем сезоне Холанд провёл три матча в Лиге чемпионов, забив пять мячей. В чемпионате Англии на счету норвежца 14 голов и три голевых паса в восьми встречах.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:

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