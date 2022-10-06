Холанд обходит 98 команд, участвовавших в ЛЧ, по среднему показателю голов за игру

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился двумя забитыми мячами в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном» (5:0).



22-летний форвард забил 27-й и 28-й гол за 22 матча в турнире. Его средний показатель — 1,27 мяча за игру. По данному показателю он обходит 98 команд, выступавших в Лиге чемпионов, сообщает в своих соцсетях Opta.



Также Холанд стал третьим футболистом клуба из Англии, забившим в трёх первых матчах за клуб в турнире. Ранее это удавалось Маруану Шамаху («Арсенал») и Феррану Торресу («Манчестер Сити»).



В текущем сезоне Холанд провёл три матча в Лиге чемпионов, забив пять мячей. В чемпионате Англии на счету норвежца 14 голов и три голевых паса в восьми встречах.

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