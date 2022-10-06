Тренер ЦСКА Федотов высказался о предстоящем дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Специалист выразил надежду, что атмосфера на трибунах будет праздничной. Напомним, московское дерби состоится в субботу, 8 октября, на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Каждая игра – отдельная история, поэтому предыдущие выступления не имеют никакого отношения к нашему матчу. Мы реально оцениваем силу «Динамо», и не только линию атаки, о которой вы только что сказали. Команда в целом очень хорошо укомплектована. Да, уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров пришли не менее качественные футболисты. Нас ждёт дерби, встреча двух московских клубов, и это добавляет ещё больше интереса к грядущему противостоянию. Верю, что наши преданные поклонники в большом количестве придут на стадион, чтобы поддержать команду. Болельщики – наш 12-й игрок, они очень важны для команды. Надеюсь, атмосфера на стадионе будет праздничной», — приводит слова Федотова Bobsoccer.