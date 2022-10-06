Дьяков: нынешняя Вторая лига — полнейшая катастрофа

Бывший футболист «Ростова», «Динамо» и ряда других клубов Виталий Дьяков ответил на вопрос о возможном начале тренерской карьеры во Второй лиге. По его словам, нынешний уровень этого дивизиона чемпионата России очень низок, что доказали команды из Медиалиги в Кубке России.

«Рассматриваю ли возможность начать тренерскую карьеру во Второй лиге? На сегодняшний день мне не хочется там тренировать. Нынешняя Вторая лига — полнейшая катастрофа.

Я сравнивал Вторую лигу с той, в которой играл 15 лет назад. Тогда в «Роторе» был Веретенников. Я выступал против него и многих других людей, которые поиграли на очень хорошем уровне.

Сейчас медиакоманды проходят по несколько раундов в Кубке России, обыгрывая команды Второй лиги. О чём можно говорить? Медиакоманды не проходят полноценные сборы, тренируются не ежедневно, как профессиональные команды. А смотря матчи в Кубке России, видишь, что абсолютно равная игра. Нет такого, что «Амкал» и 2DROTS выглядели гораздо слабее», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».