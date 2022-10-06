В «Зените» подтвердили, что клуб предложил Кузяеву новый контракт
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб предложил полузащитнику Далеру Кузяеву новый контракт. Ранее об этом сообщил «РБ-Спорт».
«Правда ли, что «Зенит» предложит новый контракт Далеру Кузяеву? Было бы странно, если бы не предложили», — сказал Александр Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 2 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Зенит» и «Ростов». Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1. «Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий.
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