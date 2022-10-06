Матчи 10-го и 11-го туров АПЛ начнутся с акции футболистов против расизма

Матчи 10-го и 11-го туров английской Премьер-лиги начнутся с акции против расизма, сообщает официальный сайт АПЛ.



Лига подтвердила, что оба тура будут посвящены борьбе с расизмом. Перед началом игр футболисты преклонят колено. 10-й тур пройдёт с 8 по 10 октября, 11-й — с 14 по 16 октября. Ранее игроки АПЛ уже совершали подобные действия перед началом матчей, но затем отказались от идеи из-за опасений, что акция потеряла свой смысл.



Отмечается, что, помимо двух октябрьских туров, акция против расизма пройдёт во время матчей в Boxing Day, а также в последнем туре АПЛ и финалах Кубка Англии и Кубка английской лиги.



После восьми туров чемпионата Англии первое место в турнирной таблице занимает «Арсенал», набрав 21 балл. В топ-3 также входят «Манчестер Сити» (20) и «Тоттенхэм» (17).

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