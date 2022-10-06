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«Балтика» отстранила Гогричиани, который обвиняется девушкой в избиениях

«Балтика» отстранила Гогричиани, который обвиняется девушкой в избиениях
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«Балтика» приняла решение отстранить от тренировочного процесса нападающего клуба Гочу Гогричиани, который обвиняется девушкой в избиениях.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее. В настоящий момент клуб ведёт внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранён от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в сообщении клуба, размещённом на официальном сайте.

Ранее девушка 22-летнего футболиста опубликовала информацию, в которой рассказала об избиении со стороны игрока «Балтики». Гогричиани является воспитанником ЦСКА, ранее он также выступал за «Текстильщик» и «Акрон», летом 2022 года он заключил полноценный контракт с калининградским клубом.

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