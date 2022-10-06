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Капитан женской сборной Англии получила травму накануне матчей с США и Чехией

Капитан женской сборной Англии получила травму накануне матчей с США и Чехией
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Капитан сборной Англии Лия Уильямсон выбыла из состава сборной Англии на товарищеские матчи с США и Чехии из-за травмы. Как сообщает 90 min, футболистка получила повреждение на тренировке, после чего её видели передвигающейся на костылях и в защитных ботинках.

По состоянию на утро вторника звезда «Арсенала», завоевавшая трофей Евро-2022 в конце июля, всё ещё проходила дополнительную оценку состояния своего здоровья. Но ФА уже подтвердила, что Уильямсон покинет сборную Англии и вернётся в «Арсенал», чтобы начать процесс реабилитации.

Главный тренер «львиц» Сарина Вигман уже внесла ряд изменений в состав команды, который она огласила на прошлой неделе, а Алессия Руссо и впервые вызванная Люси Паркер также не смогут помочь сборной из-за травм.

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