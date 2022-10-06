В РФС объяснили назначение Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч «Спартака» впервые за два года.

«Мы считаем, что прошло достаточно времени, накал той ситуации ушёл. Василий в хорошей форме, опытный арбитр. У нас нет практики, что из-за одного матча, который был давно, судья больше не должен обслуживать матчи того или другого клуба. Мы доверяем Казарцеву. Какие ему матчи судить, если не матч четвёртой и одиннадцатой команд?» — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в следующем туре Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 9 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.