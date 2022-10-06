Скоулз: включение Роналду в стартовый состав на матч с «Омонией» — неуважение к Криштиану

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что главный тренер команды Эрик тен Хаг проявил неуважение к форварду Криштиану Роналду, включив его в стартовый состав на матч Лиги Европы с «Омонией».
«Я думаю, что это решение — ещё большее неуважение к Роналду, чем то, когда тен Хаг оставил его в запасе на матч АПЛ с «Манчестер Сити». Роналду — мировая звезда.
Я не говорю, что в 37 лет он должен быть постоянно в стартовом составе, особенно в больших матчах. Но в Лиге Европы тяжело найти мотивацию. Мне неприятно говорить это, но подобное отношение — факт. Особенно для игроков больших клубов», — сказал Скоулз в эфире BT Sports.
Ранее Роналду остался в запасе на матч 9-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:6). Тен Хаг не стал выпускать его и по ходу встречи.
- 6 октября 2022
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