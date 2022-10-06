Роналду и Каземиро выйдут в старте «МЮ» на матч с «Омонией» в Лиге Европы

Сегодня, 6 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский клуб «Омония» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт в Лимасоле на стадионе «Цирион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Омония»: Фабиано, Метьюз, Милетич, Юсте, Ланг, Лецьякс, Дискеруд, Харалампус, Баркер, Бруно, Ансарифард.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Мартинес, Маласиа, Дало, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Санчо, Роналду.

После двух туров «Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке группы Е, набрав три очка. Столько же у «Шерифа», который находится чуть ниже. Соперник «красных дьяволов» в сегодняшнем матче, «Омония», очков набрать не сумел и замыкает таблицу. Возглавляет квартет «Реал Сосьедад» — у испанской команды шесть набранных очков.

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