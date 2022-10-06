«Вест Хэм» минимально обыграл «Андерлехт» в гостевом матче ЛК

Сегодня, 6 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором лондонский «Вест Хэм» играл на выезде с бельгийским «Андерлехтом». Встреча проходила на стадионе «Лотто Парк — Констант ван ден Сток» в Брюсселе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск.
На протяжении почти всего матча команды не могли поразить ворота друг друга. Встреча проходила в упорной борьбе, о чём говорят четыре жёлтые карточки, полученные «молотобойцами» (все во втором тайме) при одной у «Андерлехта». Однако удача в этой игре повернулась лицом именно к лондонцам, когда на 79-й минуте встречи нападающий Джанлука Скамакка сумел реализовать голевой момент после передачи полузащитника Лукаса Пакета. Этот гол принёс «Вест Хэму» трудовую победу — 1:0.
- 6 октября 2022
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