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«Шериф» на своём поле уступил «Реалу Сосьедад» в Лиге Европы

«Шериф» на своём поле уступил «Реалу Сосьедад» в Лиге Европы
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В Кишинёве на стадионе «Зимбру» завершился очередной матч Лиги Европы. В матче 3-го тура «Шериф» принимал «Реал Сосьедад». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 53-й минуте счёт открыл Давид Сильва. В качестве ассистента выступил Александр Сёрлот. А на 62-й минуте точку в матче поставил Ариц Элустондо, которому ассистировал Брайс Мендес.

«Реал Сосьедад» одержал третью победу в Лиге Европы. Команда набрала девять очков, испанцы занимают первое место в турнирной таблице. «Шериф» находится на третьем месте, набрав три очка.

Команды вновь сыграют уже в четвёртом туре. На этот раз они встретятся в Сан-Себастьяне.

Лига Европы. Группа E. 3-й тур
06 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Сильва – 53'   0:2 Элустондо – 62'
Удаления: Куабу – 61' / нет
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