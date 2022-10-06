«Шериф» на своём поле уступил «Реалу Сосьедад» в Лиге Европы

В Кишинёве на стадионе «Зимбру» завершился очередной матч Лиги Европы. В матче 3-го тура «Шериф» принимал «Реал Сосьедад». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.



На 53-й минуте счёт открыл Давид Сильва. В качестве ассистента выступил Александр Сёрлот. А на 62-й минуте точку в матче поставил Ариц Элустондо, которому ассистировал Брайс Мендес.



«Реал Сосьедад» одержал третью победу в Лиге Европы. Команда набрала девять очков, испанцы занимают первое место в турнирной таблице. «Шериф» находится на третьем месте, набрав три очка.

Команды вновь сыграют уже в четвёртом туре. На этот раз они встретятся в Сан-Себастьяне.