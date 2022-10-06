Тен Хаг объяснил, почему сделал две замены в матче с «Омонией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Европы с «Омонией» (3:2).
«Мы начали матч хорошо, создали пару моментов. Затем мы допустили ненужную ошибку и провели плохие десять минут, игроки должны извлечь из этого урок. Мы были слишком статичны, нам пришлось добавить движение, чтобы оторваться в счёте, – вот почему мы сделали две замены», — цитирует наставника BT Sport.
На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.
- 6 октября 2022
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:37
-
21:25
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:19
-
19:58
-
19:52
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:18
-
19:10