Тен Хаг объяснил, почему сделал две замены в матче с «Омонией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги Европы с «Омонией» (3:2).

«Мы начали матч хорошо, создали пару моментов. Затем мы допустили ненужную ошибку и провели плохие десять минут, игроки должны извлечь из этого урок. Мы были слишком статичны, нам пришлось добавить движение, чтобы оторваться в счёте, – вот почему мы сделали две замены», — цитирует наставника BT Sport.

На 34-й минуте форвард «Омонии» Карим Ансарифард реализовал голевой момент. На 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через десять минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда. На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду.