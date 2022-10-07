Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полиция сумела предотвратить ограбление виллы игрока «Ювентуса» Анхеля Ди Марии

Полиция сумела предотвратить ограбление виллы игрока «Ювентуса» Анхеля Ди Марии
Комментарии

Полиция предотвратила ограбление дома футболиста «Ювентуса» Анхеля Ди Марии у подножия Туринских холмов. Как передаёт издание la Republica, банда преступников этим вечером попыталась проникнуть на виллу аргентинского футболиста.

Тревогу подняла служба безопасности виллы игрока, увидевшая, что воры уже проникли в сад, миновав обзор. В этот момент была вызвана полиция, которой удалось предотвратить нападение, и грабителей остановили прежде, чем они успели уйти с добычей. Патруль прибыл через несколько минут и остановил одного из членов банды. Некоторые свидетели застали самую эмоциональную фазу ареста и даже заявляли о выстрелах, но на текущий момент факт стрельбы не подтвердился. Ведётся расследование, в ходе которого попытаются выяснить, сколько человек пыталось проникнуть в дом игрока.

Район у Туринских холмов популярен у местных футболистов — ранее здесь жил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Но в последнее время в местных окрестностях участились случаи грабежей. В конце сентября одного предпринимателя и его коллегу ограбили прямо на вилле, а позже у строительного подрядчика украли дорогие часы по дороге домой.

Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы

Новость по теме
«Ювентус» обыграл «Маккаби». Ди Мария отдал три голевые передачи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022