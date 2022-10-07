Полиция сумела предотвратить ограбление виллы игрока «Ювентуса» Анхеля Ди Марии

Полиция предотвратила ограбление дома футболиста «Ювентуса» Анхеля Ди Марии у подножия Туринских холмов. Как передаёт издание la Republica, банда преступников этим вечером попыталась проникнуть на виллу аргентинского футболиста.

Тревогу подняла служба безопасности виллы игрока, увидевшая, что воры уже проникли в сад, миновав обзор. В этот момент была вызвана полиция, которой удалось предотвратить нападение, и грабителей остановили прежде, чем они успели уйти с добычей. Патруль прибыл через несколько минут и остановил одного из членов банды. Некоторые свидетели застали самую эмоциональную фазу ареста и даже заявляли о выстрелах, но на текущий момент факт стрельбы не подтвердился. Ведётся расследование, в ходе которого попытаются выяснить, сколько человек пыталось проникнуть в дом игрока.

Район у Туринских холмов популярен у местных футболистов — ранее здесь жил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Но в последнее время в местных окрестностях участились случаи грабежей. В конце сентября одного предпринимателя и его коллегу ограбили прямо на вилле, а позже у строительного подрядчика украли дорогие часы по дороге домой.

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