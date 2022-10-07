Полиция сумела предотвратить ограбление виллы игрока «Ювентуса» Анхеля Ди Марии

Полиция предотвратила ограбление дома футболиста «Ювентуса» Анхеля Ди Марии у подножия Туринских холмов. Как передаёт издание la Republica, банда преступников этим вечером попыталась проникнуть на виллу аргентинского футболиста.
Тревогу подняла служба безопасности виллы игрока, увидевшая, что воры уже проникли в сад, миновав обзор. В этот момент была вызвана полиция, которой удалось предотвратить нападение, и грабителей остановили прежде, чем они успели уйти с добычей. Патруль прибыл через несколько минут и остановил одного из членов банды. Некоторые свидетели застали самую эмоциональную фазу ареста и даже заявляли о выстрелах, но на текущий момент факт стрельбы не подтвердился. Ведётся расследование, в ходе которого попытаются выяснить, сколько человек пыталось проникнуть в дом игрока.
Район у Туринских холмов популярен у местных футболистов — ранее здесь жил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Но в последнее время в местных окрестностях участились случаи грабежей. В конце сентября одного предпринимателя и его коллегу ограбили прямо на вилле, а позже у строительного подрядчика украли дорогие часы по дороге домой.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
- 7 октября 2022
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:25
-
00:17
- 6 октября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:54
-
23:52
-
23:51
-
23:34
-
23:33
-
23:29
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:37
-
21:25
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:59