«Ювентус» обыграл «Маккаби». Ди Мария отдал три голевые передачи

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Маккаби». Команды играли на стадионе «Альянц-Ювентус». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу туринцев.



Счёт в игре на 35-й минуте открыл Адриен Рабьо после передачи Анхеля Ди Марии. Спустя 15 минут сетку ворот соперника поразил Душан Влахович. Ему ассистировал Ди Мария. Затем игрок израильского клуба Дин Дэвид после паса Тьяронна Чери сократил равенство на табло, однако Адриен Рабьо после передачи Ди Марии установил итоговый счёт в матче — 3:1.

После трёх туров команда Максимилиано Аллегри занимает третье место в группе. Туринский клуб набрал три очка. «Маккаби», не набравший ни одного очка, замыкает таблицу квартета.