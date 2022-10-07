Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скоулз: у Роналду было много моментов в матче с «Омонией», но он исправится

Скоулз: у Роналду было много моментов в матче с «Омонией», но он исправится
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче Лиги Европы с «Омонией». Встреча закончилась победой англичан со счётом 3:2, португальский нападающий сделал результативную передачу. При этом сам Роналду не сумел реализовать множество моментов. В одном из эпизодов он попал в штангу.

Скоулз уверен, что Роналду сможет забить в матче 10-го тура АПЛ с «Эвертоном», если тренерский штаб выпустит его на поле.

«Сегодня у него было много моментов, которыми он не воспользовался, но с Криштиану это ненадолго, он исправится. Если у него будут моменты в воскресенье, он их реализует», — сказал Скоулз в эфире BT Sports.

Разбитый телефон, повязка и истерики: неприятные поступки Криштиану Роналду

Новость по теме
Скоулз: включение Роналду в стартовый состав на матч с «Омонией» — неуважение к Криштиану
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022