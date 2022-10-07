Скоулз: у Роналду было много моментов в матче с «Омонией», но он исправится

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в матче Лиги Европы с «Омонией». Встреча закончилась победой англичан со счётом 3:2, португальский нападающий сделал результативную передачу. При этом сам Роналду не сумел реализовать множество моментов. В одном из эпизодов он попал в штангу.



Скоулз уверен, что Роналду сможет забить в матче 10-го тура АПЛ с «Эвертоном», если тренерский штаб выпустит его на поле.



«Сегодня у него было много моментов, которыми он не воспользовался, но с Криштиану это ненадолго, он исправится. Если у него будут моменты в воскресенье, он их реализует», — сказал Скоулз в эфире BT Sports.

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