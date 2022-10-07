Олимпийский чемпион Кузнецов: Россия — моя страна. Я за неё горло перегрызу

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Евгений Кузнецов, с 1990 года живущий и работающий в Швеции, высказал мнение о происходящем между Россией и Украиной и реакцией Европы на это.



«По местному телевидению только шведская пропаганда идёт. В одно ухо впускаю информацию, из другого выпускаю. Россия — это моя страна. Я за неё горло перегрызу. Но, какими бы ни были взаимоотношения, всегда страдают мирные люди, к сожалению. Я надеюсь и очень хочу, чтобы всё это поскорее закончилось.



Местные вопросы задают, но не углубляются. Что я им скажу? У меня нет русских каналов, и я не располагаю информацией из России. С друзьями детства мы тоже политику не обсуждаем — в основном житейские вопросы. Многие без работы остались. Перебиваются потихонечку.



Споров на идеологической почве у нас не бывает. Все уже в возрасте, всем за 60 — что ж мы будем нервы друг другу портить? Говорим о работе, о здоровье. Что нужно перетерпеть это время, и, как бы там ни было, наступят лучшие дни», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время