Олимпийский чемпион Кузнецов: Россия — моя страна. Я за неё горло перегрызу

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Евгений Кузнецов, с 1990 года живущий и работающий в Швеции, высказал мнение о происходящем между Россией и Украиной и реакцией Европы на это.
«По местному телевидению только шведская пропаганда идёт. В одно ухо впускаю информацию, из другого выпускаю. Россия — это моя страна. Я за неё горло перегрызу. Но, какими бы ни были взаимоотношения, всегда страдают мирные люди, к сожалению. Я надеюсь и очень хочу, чтобы всё это поскорее закончилось.
Местные вопросы задают, но не углубляются. Что я им скажу? У меня нет русских каналов, и я не располагаю информацией из России. С друзьями детства мы тоже политику не обсуждаем — в основном житейские вопросы. Многие без работы остались. Перебиваются потихонечку.
Споров на идеологической почве у нас не бывает. Все уже в возрасте, всем за 60 — что ж мы будем нервы друг другу портить? Говорим о работе, о здоровье. Что нужно перетерпеть это время, и, как бы там ни было, наступят лучшие дни», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
- 7 октября 2022
-
11:15
-
11:13
-
10:48
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:23
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
09:59
-
09:57
-
09:56
-
09:50
-
09:39
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
08:58
-
08:41
-
08:36
-
08:30
-
08:15
-
08:04
-
07:48
-
07:33
-
07:18
-
07:11
-
07:03
-
07:00
-
06:57
-
06:32
-
06:20
-
06:20
-
06:02