Чемпион ОИ Кузнецов: приличная сумма на книжке лежала. А потом всё накрылось медным тазом

Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР Евгений Кузнецов рассказал, как пострадал в результате денежной реформы в России 1993 года. По словам экс-футболиста, у него сгорела крупная денежная сумма.



«Как и многие в СССР, мы откладывали деньги на сберкнижку — с зарплаты, с продажи машины. Приличная сумма лежала. А потом пришла инфляция — и всё накрылось медным тазом. Образно говоря, 10 тысяч рублей превратились в 100. Всё заработанное сгорело. Может, кто-то в России и успел спасти какие-то накопления, мы — нет. Конечно, это было потрясение», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.