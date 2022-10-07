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Чемпион ОИ Кузнецов: приличная сумма на книжке лежала. А потом всё накрылось медным тазом

Чемпион ОИ Кузнецов: приличная сумма на книжке лежала. А потом всё накрылось медным тазом
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Бывший полузащитник «Спартака», двукратный чемпион СССР Евгений Кузнецов рассказал, как пострадал в результате денежной реформы в России 1993 года. По словам экс-футболиста, у него сгорела крупная денежная сумма.

«Как и многие в СССР, мы откладывали деньги на сберкнижку — с зарплаты, с продажи машины. Приличная сумма лежала. А потом пришла инфляция — и всё накрылось медным тазом. Образно говоря, 10 тысяч рублей превратились в 100. Всё заработанное сгорело. Может, кто-то в России и успел спасти какие-то накопления, мы — нет. Конечно, это было потрясение», — сказал Кузнецов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Кузнецовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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