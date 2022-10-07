Дибала сравнил Моуринью и Аллегри

Аргентинский футболист «Ромы» Пауло Дибала сравнил Жозе Моуринью с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Я думаю, что в чём-то они очень похожи, в чём-то не очень. У меня гораздо более близкие отношения с Моуриньо, мы чаще общаемся, обсуждаем идеи. На поле они довольно похожи, так как тренеры сосредоточены на защите и контроле матча. Хочу внести ясность, это не разногласия, просто у нас были разные представления о том, как подходить к игре, мы не спорили каждый день! Аллегри был одним из тренеров, которые больше всего помогли мне вырасти за годы в «Ювентусе», — приводит слова Дибалы Football Italia.

Дибала перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из «Ювентуса». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.