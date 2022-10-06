«Бетис» вырвал победу у «Ромы» в концовке матча ЛЕ

Сегодня, 6 октября, состоялась встреча в рамках 3-го тура Лиги Европы, в которой «Рома» принимала испанский «Бетис». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
«Волки» сумели открыть счёт ближе к концу первого тайма. На 34-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала уверенно реализовал 11-метровый удар, благодаря чему вывел свою команду вперёд. Долго преимущество «Ромы» не продлилось, потому что уже на 40-й минуте полузащитник испанской команды Гвидо Родригес сумел сравнять счёт после передачи Луиса Энрике. Несмотря на небольшое превосходство хозяев в игре, выйти вперёд смогли футболисты «Бетиса»: на 88-й минуте Луис Энрике сумел реализовать точный пас Родри Санчеса. Из-за накала встречи игрок «Ромы» Николо Дзаньоло не справился с эмоциями и был удалён на 90+4-й минуте, получив прямую красную карточку. Финальный свисток арбитра сигнализировал о волевой победе «Бетиса» со счётом 2:1.
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