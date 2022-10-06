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«Бетис» вырвал победу у «Ромы» в концовке матча ЛЕ

«Бетис» вырвал победу у «Ромы» в концовке матча ЛЕ
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Сегодня, 6 октября, состоялась встреча в рамках 3-го тура Лиги Европы, в которой «Рома» принимала испанский «Бетис». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

«Волки» сумели открыть счёт ближе к концу первого тайма. На 34-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала уверенно реализовал 11-метровый удар, благодаря чему вывел свою команду вперёд. Долго преимущество «Ромы» не продлилось, потому что уже на 40-й минуте полузащитник испанской команды Гвидо Родригес сумел сравнять счёт после передачи Луиса Энрике. Несмотря на небольшое превосходство хозяев в игре, выйти вперёд смогли футболисты «Бетиса»: на 88-й минуте Луис Энрике сумел реализовать точный пас Родри Санчеса. Из-за накала встречи игрок «Ромы» Николо Дзаньоло не справился с эмоциями и был удалён на 90+4-й минуте, получив прямую красную карточку. Финальный свисток арбитра сигнализировал о волевой победе «Бетиса» со счётом 2:1.

Лига Европы. Группа C. 3-й тур
06 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 2
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Дибала – 34' (пен)   1:1 Родригес – 40'   1:2 Энрике – 88'
Удаления: Дзаньоло – 90+3' / нет
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