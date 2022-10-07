«Бока Хуниорс» выступила с заявлением по поводу погибшего болельщика во время их матча

Пресс-служба аргентинской «Боки Хуниорс» сделала заявление после трагедии во время матче чемпионата Аргентины с «Химнасией и Эсгримой».



«Мы сожалеем о кончине Сезара Регейру, болельщика команды, который погиб после инцидента, произошедшего за пределами стадиона. Наши искренние соболезнования его семье и друзьям. Мы осуждаем эти действия и призываем к глубокому размышлению над ситуацией», – заявили в пресс-службе аргентинского клуба.



Напомним, встреча была прервана, а затем отменена из-за действий полиции, которые начали стрелять по болельщикам резиновыми пулями и применили слезоточивый газ у входа на стадион в толпу людей, имевших на руках билеты на игру, но не сумевших попасть на матч. В результате действий правоохранительных органов слезоточивый газ оказался в чаше стадиона, и главный арбитр встречи принял решение увести команды с поля.

Новость по теме Действия полиции привели к скандалу в матче «Боки Хуниорс». Команды отыграли лишь 9 минут