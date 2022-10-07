Рашфорд в социальных сетях высказался о победе «МЮ» над «Омонией» в Лиге Европы

24-летний английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в социальных сетях высказался о волевой победе манкунианцев в выездном матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023 с кипрской «Омонией» (3:2).

«Важно, что мы смогли вернуться в игру и набрали важные три очка на выезде», — гласит пост Рашфорда в «Твиттере».

Напомним, в текущем сезоне Рашфорд принял участие в восьми встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.

Рашфорд получил почётную степень в Манчестерском университете.