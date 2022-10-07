Хоакин: мне 41 год, и мне непросто играть против таких команд, как «Рома»

Капитан «Бетиса» Хоакин прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в матче 3-го тура Лиги Европы. Он отметил, что в 41 год сложно играть против команд такого уровня.



«Мне 41 год, и мне нелегко соревноваться на таком уровне и против такой великой команды, как «Рома». Я очень счастлив, потому что мы набрали три очень важных очка. Даже после 0:1 в первом тайме мы оставались уверенными и сумели победить», — цитирует Хоакина пресс-служба УЕФА.



На 34-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала уверенно реализовал 11-метровый удар. На 40-й минуте полузащитник испанской команды Гвидо Родригес сумел сравнять счёт, на 88-й минуте Луис Энрике забил после точного паса Родри Санчеса. Игрок «Ромы» Николо Дзаньоло был удалён на 90+4-й минуте.

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