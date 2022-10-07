Рибери хочет разорвать контракт с «Салернитаной» и завершить карьеру

Французский полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери хочет досрочно разорвать контракт с итальянским клубом и завершить карьеру, сообщает в своих соцсетях инсайдер Джанлука Ди Марцио.
39-летний полузащитник выступает за «Салернитану» с 2021 года. В текущем сезоне итальянской Серии А Рибери провёл два матча, не отметившись результативными действиями. В прошедшем чемпионате на его счету три голевых паса за 22 встречи.
Ранее Рибери выступал долгое время за «Баварию» (2007-2019), а затем перешёл в «Фиорентину». На его счету девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов — 2012/2013, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.
Рибери комично празднует сохранение прописки в Серии А:
- 7 октября 2022
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