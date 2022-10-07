Клопп: «Ливерпуль» должен защищаться от мусора, который летит в нас отовсюду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча английской Премьер-лиги с «Арсеналом» поделился мнением о текущей игровой форме клуба.



«Нам нужна последовательность. Для последовательности мы должны защищаться от мусора, который летит в нас отовсюду. Позвольте мне сказать это. Меня не интересует краткосрочный диагноз: «Это было хорошо, это было плохо». Мы должны стать выдающимися.



Важно, что «Ливерпуль» снова становится непредсказуемым, нам нужны различные схемы игры. Мы не хотим слишком усложнять, но существуют разнообразные системы. Каждый раз мы выбираем, какие игроки станут лучшим вариантом под предстоящего соперника», — цитирует Клоппа Daily Mail.



После семи сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 10 очков. Встреча между мерсисайдцами и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 9 октября, на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 18:30 мск.

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