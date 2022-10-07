Валерий Масалитин рассказал о проблемах ЦСКА и «Динамо» перед предстоящим матчем

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра состоится завтра, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.



«Здесь фаворита явного нет. Обе команды пока показывают невнятный футбол. Если ЦСКА в начале чемпионата показывал хороший результат, была игра, то сейчас клуб попал в функциональную яму. Когда находишься в этой яме, то на первое место выходит мастерство или морально-волевые качества: на этих качествах ЦСКА пока и играет.



У «Динамо» вообще беда с постановкой игры. Поменялся тренер, ушли некоторые игроки, и игра команды вообще расклеилась. От прошлогодней игры у «Динамо» ничего не осталось. Есть хорошие футболисты, которые показывали хорошую игру, но сейчас такую игру не показывают.



Команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. Конечно, хотелось бы, чтобы они подходили к матчу в лучших кондициях. Однако на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Особо фееричной игры от команд не жду. Ожидаю забитых мячей. Всё склоняется к ничейному результату», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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