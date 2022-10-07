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Андрей Соломатин назвал фаворита матча ЦСКА — «Динамо»

Андрей Соломатин назвал фаворита матча ЦСКА — «Динамо»
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра состоится завтра, 8 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Мне кажется, ЦСКА победит — они являются фаворитами. Что-то мне подсказывает, что завтра будет уверенная победа. Думаю, будет результативный матч. На фоне нестабильной формы «Динамо» команда Федотова в атаке может доставить неудобства. У ЦСКА в обороне есть проблемы, но своей атакой они будут иметь преимущество», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА набрал 23 очка в 11 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (16) — на восьмом месте.

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