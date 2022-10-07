«Краснодар» разгромил «Динамо» со счётом 9:2 в матче молодёжного первенства
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Сегодня, 7 октября, состоялся матч молодёжных команд «Краснодара» и «Динамо». Игра проходила на стадионе академии южного клуба и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 9:2.
В составе молодёжки «Краснодара» голами отметились Роман Защепкин, Артём Арутюнов (дубль), Кирилл Богданец (дубль), Дмитрий Падерин (дубль) и Дмитрий Канаев (дубль). Авторами двух голов «Динамо» стали Артём Крыловский и Оливье Кенфак.
Команды «Краснодара» и «Динамо» выступают в группе В молодёжного первенства. «Быки» набрали 23 очка в 13 матчах и занимают второе место в турнирной таблице группы. Юные футболисты московского клуба набрали 21 очко и занимают четвёртую строчку в таблице. Лидирует в группе В «Ростов» (29).
Россия - МФЛ. Группа B. 13-й тур
07 октября 2022, пятница. 14:30 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
9 : 2
Динамо-мол.
Москва
1:0 Защепкин – 2' 2:0 Арутюнов – 7' 3:0 Богданец – 17' 4:0 Богданец – 23' 5:0 Падерин – 27' (пен) 5:1 Крыловский – 44' 6:1 Арутюнов – 46' 7:1 Канаев – 54' 8:1 Канаев – 68' 9:1 Падерин – 73' 9:2 Кенфак – 86'
Комментарии
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