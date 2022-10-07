«Краснодар» разгромил «Динамо» со счётом 9:2 в матче молодёжного первенства

Сегодня, 7 октября, состоялся матч молодёжных команд «Краснодара» и «Динамо». Игра проходила на стадионе академии южного клуба и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 9:2.

В составе молодёжки «Краснодара» голами отметились Роман Защепкин, Артём Арутюнов (дубль), Кирилл Богданец (дубль), Дмитрий Падерин (дубль) и Дмитрий Канаев (дубль). Авторами двух голов «Динамо» стали Артём Крыловский и Оливье Кенфак.

Команды «Краснодара» и «Динамо» выступают в группе В молодёжного первенства. «Быки» набрали 23 очка в 13 матчах и занимают второе место в турнирной таблице группы. Юные футболисты московского клуба набрали 21 очко и занимают четвёртую строчку в таблице. Лидирует в группе В «Ростов» (29).