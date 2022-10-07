Лэмпард объяснил, почему хочет продления контракта с капитаном «Эвертона» Коулманом

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о защитнике Шеймусе Коулмане, контракт которого с командой истекает в конце сезона.

«Все в «Эвертоне» понимают, что Шеймус значит для этого клуба. Если его уровень будет на нужном уровне, а сам он захочет остаться, он может постучать в мою дверь и я попробую выписать ему новый контракт.

Коулман — один из лучших людей, с которым я работал в футболе. Он всегда будет говорить и делать правильные вещи. Если Шеймус чувствует, что ещё сможет вносить вклад в «Эвертон», он захочет остаться. В каком бы качестве он бы не захотел остаться в этой команде, он заслуживает всего того, что хочет, — приводит слова Лэмпарда Goal.

33-летний Коулман перешёл в «Эвертон» в конце 2008 года. На его счету участие в 386 матчах за команду.

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