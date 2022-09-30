Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Эвертон» на $ 335 тыс. за поведение фанатов
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Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Эвертон» на $ 335 тыс. за поведение болельщиков, сообщает BBC. Речь идёт о весеннем матче с «Кристал Пэлас», в котором команда оказалась сильнее соперника со счётом 3:2 и обеспечила себе сохранение прописки в английской Премьер-лиге.
Напомним, на 85-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч в ворота гостей, который стал победным в этом матче. Сразу после этого на поле прорвались фанаты «ирисок».
Один из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, а тот в результате удара упал на газон. После этого другой болельщик толкнул тренера, но разгореться конфликту не дали другие зрители.
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