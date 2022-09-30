Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Эвертон» на $ 335 тыс. за поведение фанатов

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Эвертон» на $ 335 тыс. за поведение фанатов
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Эвертон» на $ 335 тыс. за поведение болельщиков, сообщает BBC. Речь идёт о весеннем матче с «Кристал Пэлас», в котором команда оказалась сильнее соперника со счётом 3:2 и обеспечила себе сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

Напомним, на 85-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил третий мяч в ворота гостей, который стал победным в этом матче. Сразу после этого на поле прорвались фанаты «ирисок».

Один из фанатов стал насмехаться над Виейра, после чего тренер ударил обидчика ногой, а тот в результате удара упал на газон. После этого другой болельщик толкнул тренера, но разгореться конфликту не дали другие зрители.

Новость по теме
Главный тренер «Кристал Пэлас» Виейра ударил болельщика ногой во время матча с «Эвертоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022