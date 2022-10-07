«Реал» попытается приобрести Холанда в 2024 году

Мадридский «Реал» предпримет попытку приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2024 году, утверждает AS. По данным испанского издания, столичный клуб заинтересован в приобретении игрока.



Ранее СМИ утверждали, что в контракте Холанда с «Манчестер Сити» есть пункт, позволяющий ему перейти в «Реал». Но эти слухи опроверг наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Тем не менее, в Мадриде не испытывают опасений в связи со словами гвардиолы. В «Реале» полагают, что через два года норвежца можно будет приобрести за € 180 млн.



Мадридцы полагают, что смогут убедить Холанда перейти в команду. В 2024 году истечёт контракт Карима Бензема, в связи с этим норвежец сможет стать главным нападающим команды. В «Реале» считают, что убедят Холанда в преимуществах жизни в Мадриде и выступления за команду.

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