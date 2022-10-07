Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» попытается приобрести Холанда в 2024 году

«Реал» попытается приобрести Холанда в 2024 году
Комментарии

Мадридский «Реал» предпримет попытку приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2024 году, утверждает AS. По данным испанского издания, столичный клуб заинтересован в приобретении игрока.

Ранее СМИ утверждали, что в контракте Холанда с «Манчестер Сити» есть пункт, позволяющий ему перейти в «Реал». Но эти слухи опроверг наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Тем не менее, в Мадриде не испытывают опасений в связи со словами гвардиолы. В «Реале» полагают, что через два года норвежца можно будет приобрести за € 180 млн.

Мадридцы полагают, что смогут убедить Холанда перейти в команду. В 2024 году истечёт контракт Карима Бензема, в связи с этим норвежец сможет стать главным нападающим команды. В «Реале» считают, что убедят Холанда в преимуществах жизни в Мадриде и выступления за команду.

Выиграй футболку Холанда! Розыгрыш — в «Телеграме»

Новость по теме
Холанд с учётом бонусов получает рекордную зарплату в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022