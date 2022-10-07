Гаджиев: у Слуцкого большая масса не только в прямом смысле. За ним отличные результаты

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«На Слуцкого тяжело давить не только потому что у него большая масса — и не только в прямом смысле. За ним отличные результаты, победы в чемпионате России. То, что он тренер высокой квалификации, Слуцкий осознаёт — как и мы.



Практически у каждого тренера бывают такие ситуации, когда не складывается. Не могу сказать, как ему действовать в настоящий момент. Многое зависит от его психологического состояния, от отношения игроков к нему. Насколько я знаю, он был готов уйти в прошлом сезоне, однако руководство его сохранило.



Что касается петиции, если там основная масса — это один разговор. Если там 100-200 человек, то это уже другой разговор. Я не могу сказать: надо ему уходить или не надо. Это личное дело», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.