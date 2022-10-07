«Урал» обыграл «Химки» и поднялся с зоны вылета РПЛ

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
На 4-й минуте Алексей Каштанов по левому краю ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й минуте «Урал» убежал в контратаку. Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.
«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.
- 7 октября 2022
-
20:27
-
20:16
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:29
-
19:24
-
19:11
-
19:08
-
18:59
-
18:59
-
18:48
-
18:36
-
18:35
-
18:25
-
18:16
-
18:13
-
18:10
-
17:59
-
17:53
-
17:51
-
17:40
-
17:36
-
17:31
-
17:21
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:37
-
16:27
-
16:25