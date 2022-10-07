«Урал» обыграл «Химки» и поднялся с зоны вылета РПЛ

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

На 4-й минуте Алексей Каштанов по левому краю ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й минуте «Урал» убежал в контратаку. Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.



«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.