Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» обыграл «Химки» и поднялся с зоны вылета РПЛ

«Урал» обыграл «Химки» и поднялся с зоны вылета РПЛ
Комментарии

Сегодня, 7 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» проходил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и подмосковными «Химками». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

На 4-й минуте Алексей Каштанов по левому краю ворвался в штрафную, сместился в центр и низом из-под защитника пробил точно под ближнюю штангу, открыв счёт в матче. На 50-й минуте «Урал» убежал в контратаку. Лазар Ранджелович классно открылся под передачу Каштанова между двух защитников, после чего ворвался в штрафную и технично перебросил Илью Лантратова. В концовке встречи один мяч отыграл Илья Кухарчук, но это не спасло его команду от поражения.

«Урал» набрал 10 очков и поднялся с 15-й строчки турнирной таблицы на 12-ю, покинув зону вылета и стыковых матчей. «Химки» (8) теперь 15-е.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
07 октября 2022, пятница. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Химки
Химки
1:0 Каштанов – 4'   2:0 Ранджелович – 63'   2:1 Кухарчук – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022