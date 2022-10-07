В «Уфе» отреагировали на фотографию обезьяны с шарфом клуба

Пресс-служба Мелбет Первой лиги в честь Всемирного дня защиты животных провела фотосессию обитателей московского зоопарка с атрибутикой клубов чемпионата. Наибольший ажиотаж вызвала фотография обезьяны с шарфом «Уфы» — такой, что из оригинального поста она исчезла.

Фото: Мелбет Первая лига

Однако в «Уфе» отреагировали на эту фотографию более спокойно:



«Мы присоединяемся к нашим коллегам из Первой лиги и тоже считаем, что обезьянка очень милая! И мы надеемся, что нашим талисманом теперь будет не только башкирская пчела, но и этот питомец из Московского зоопарка!» — сказано в сообщении клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне «Уфа» после 12 туров Мелбет Первой лиги занимает в турнирной таблице 13-е место, набрав 13 очков.