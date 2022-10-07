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«Вердер» сравнялся с «Баварией» по количеству очков. У мюнхенцев игра в запасе

«Вердер» сравнялся с «Баварией» по количеству очков. У мюнхенцев игра в запасе
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Сегодня, 7 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Вердером». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 18-й минуте открыл Марвин Дукш после паса Никласа Фуллкруга. На 32-й минуте Мунас Даббур восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Деннис Гайгер. На 86-й минуте Никлас Фуллкруг сделал дубль, реализовав пенальти, и принёс своей команде победу.

После этого матча «Вердер» поднялся на четвёртое место Бундеслиги. Команда Оле Вернера набрала 15 очков. «Бавария» с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке, однако у подопечных Юлиана Нагельсмана есть одна игра в запасе. «Унион» с 17 очками лидирует в национальном первенстве.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
07 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Дукш – 18'   1:1 Даббур – 32'   1:2 Фуллкруг – 87' (пен)
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