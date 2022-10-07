«Вердер» сравнялся с «Баварией» по количеству очков. У мюнхенцев игра в запасе

Сегодня, 7 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Вердером». Команды играли на стадионе «ПреЦеро Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 18-й минуте открыл Марвин Дукш после паса Никласа Фуллкруга. На 32-й минуте Мунас Даббур восстановил равенство на табло. Ему ассистировал Деннис Гайгер. На 86-й минуте Никлас Фуллкруг сделал дубль, реализовав пенальти, и принёс своей команде победу.

После этого матча «Вердер» поднялся на четвёртое место Бундеслиги. Команда Оле Вернера набрала 15 очков. «Бавария» с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке, однако у подопечных Юлиана Нагельсмана есть одна игра в запасе. «Унион» с 17 очками лидирует в национальном первенстве.