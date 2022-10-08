Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт по турецкому футболу: Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата

Эксперт по турецкому футболу: Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов заявил, что защитник клуба «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий является самым грубым игроком чемпионата Турции.

«Слабость «Аданы» — перебор с агрессией. Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата: две прямые красные карточки плюс три жёлтые. Над степенью жёсткости игры Монтелле надо работать. При этом, оставшись вдесятером, они разгромили «Антальяспор» 3:0, а два гола забили в меньшинстве на контратаках. Проиграли «Фенеру» 2:4, но при этом по xG превзошли соперника. Это атакующая команда. Удивляет решение Монтеллы с «ложной девяткой»: он это делает уже три или четыре тура подряд», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».

«Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции «Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022