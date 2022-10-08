Эксперт по турецкому футболу: Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов заявил, что защитник клуба «Адана Демирспор» Ярослав Ракицкий является самым грубым игроком чемпионата Турции.
«Слабость «Аданы» — перебор с агрессией. Ракицкий с отрывом самый грубый игрок чемпионата: две прямые красные карточки плюс три жёлтые. Над степенью жёсткости игры Монтелле надо работать. При этом, оставшись вдесятером, они разгромили «Антальяспор» 3:0, а два гола забили в меньшинстве на контратаках. Проиграли «Фенеру» 2:4, но при этом по xG превзошли соперника. Это атакующая команда. Удивляет решение Монтеллы с «ложной девяткой»: он это делает уже три или четыре тура подряд», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».
- 8 октября 2022
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