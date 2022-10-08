«Не хочу повторения». Мартинес — о походе Азара в ночной клуб перед игрой с Нидерландами

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар посещал ночной клуб перед матчем Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (0:1), а также сообщил, что футболисту было разрешено провести выходной в компании.



«Мы доверяем нашим игрокам, поэтому Эдену было разрешено провести время с семьёй и друзьями. За всем этим стоит чёткая история, но я не стану говорить об этом публично. Всё решается внутри команды. Я не хотел бы, чтобы подобное повторилось, но у всего есть причины», — приводит слова Мартинеса RTBF.

В нынешнем сезоне 31-летний бельгийский футболист принял участие в трёх матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.