«Не хочу повторения». Мартинес — о походе Азара в ночной клуб перед игрой с Нидерландами
Поделиться
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар посещал ночной клуб перед матчем Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (0:1), а также сообщил, что футболисту было разрешено провести выходной в компании.
«Мы доверяем нашим игрокам, поэтому Эдену было разрешено провести время с семьёй и друзьями. За всем этим стоит чёткая история, но я не стану говорить об этом публично. Всё решается внутри команды. Я не хотел бы, чтобы подобное повторилось, но у всего есть причины», — приводит слова Мартинеса RTBF.
В нынешнем сезоне 31-летний бельгийский футболист принял участие в трёх матчах испанской Примеры и не отметился результативными действиями.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
11:41
-
11:36
-
11:23
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:12
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:30
-
08:25
-
06:44
-
06:15
-
06:09
-
05:44
-
05:32
-
05:16
-
04:46
-
04:36
-
04:23
-
04:15
-
04:03
-
03:57
-
03:48
-
03:27
-
03:26
-
03:12
Партнерский контент