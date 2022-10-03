Анчелотти объяснил, почему Азар не вышел на поле в матче с «Осасуной»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему бельгийский вингер Эден Азар не появился на поле в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Игра завершилась со счётом 1:1.
«Это была игра, в которой нужен был сильный центральный нападающий, который был хорош в воздухе, как Мариано, у которого были шансы забить головой. Это не соответствовало качествам Азара», – приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.
Напомним, Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. В прошлом сезоне 31-летний бельгийский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.
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