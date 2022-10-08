В «Лацио» опровергли информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову
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Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию об интересе к защитнику московского «Динамо» Сабе Сазонову со стороны клуба.
«Неправда, что «Лацио» интересовался Сазоновым», — сказал Таре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Sport24 сообщил, что Сазонов попал в сферу интересов итальянского клуба.
Напомним, Сазонов является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». В 2021 году защитник перешёл в московское «Динамо». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2022 года Сазонов вызывается в молодёжную национальную команду Грузии. Сегодня, 8 октября, «Динамо» сыграет с ЦСКА.
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