Эксперт предположил, останется ли Дзюба в «Адане», если продолжит сидеть на скамейке
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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов ответил на вопрос о будущем нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
«Как раз до зимы не так много времени осталось. Может, зимняя подготовка Дзюбе и нужна. Должен остаться. Чемпионат длинный, в котором пока его команда метит в еврокубки. Работать с хорошим тренером и сильным составом, почему бы и нет? Было бы странно искать что-то другое. Понятно, что ему хочется играть. Но если к зиме не успеет набрать форму, то пожалуйста — зимняя пауза. Пусть и не очень большая, но она ему будет нужна, чтобы на второй круг стать основным», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.
Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».
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