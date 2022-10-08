Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эксперт предположил, останется ли Дзюба в «Адане», если продолжит сидеть на скамейке

Эксперт предположил, останется ли Дзюба в «Адане», если продолжит сидеть на скамейке
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов ответил на вопрос о будущем нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«Как раз до зимы не так много времени осталось. Может, зимняя подготовка Дзюбе и нужна. Должен остаться. Чемпионат длинный, в котором пока его команда метит в еврокубки. Работать с хорошим тренером и сильным составом, почему бы и нет? Было бы странно искать что-то другое. Понятно, что ему хочется играть. Но если к зиме не успеет набрать форму, то пожалуйста — зимняя пауза. Пусть и не очень большая, но она ему будет нужна, чтобы на второй круг стать основным», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Интервью с Эльвином Керимовым читайте на «Чемпионате».

«Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции «Всем известно, какое эго у Дзюбы». Почему российская звезда проваливается в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022