«Неприятно слышать». Юран — о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить возможность выступать за сборную России.



«У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями… Тогда нам надо закрывать детские школы — будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие. Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять.



Должно быть самолюбие и самоуважение. Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы. За кого болельщик придёт болеть? На майке Россия, но это всё. Я к этому относился одинаково и пять лет назад, и десять лет назад. Мы хотим идти по простому пути. Не развивать своё хозяйство, а просто легализовывать иностранцев. Это не для нашей страны», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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