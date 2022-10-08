Хави: де Йонг готов на 100% и незаменим в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о состоянии полузащитника Френки де Йонга и его роли в команде.
«Де Йонг готов на 100% и незаменим в команде. Он многое даёт «Барселоне», он щедр, он помогает партнёрам, добавляет динамики в игру. Френки может играть на разных позициях, и это гарантия того, что он будет доступен», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, в конце сентября де Йонг получил повреждение мышцы левого бедра, находясь в расположении сборной Нидерландов. Из-за этого полузащитник пропустил матч «Барселоны» с «Мальоркой» (1:0) в испанской Примере и игру с миланским «Интером» (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
«Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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